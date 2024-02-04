Власти ЛНР сообщили о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска
Четверо пострадавших после обстрела Лисичанска остаются в реанимации
Луганск, 4 февраля, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Четверо пострадавших в результате обстрела города Лисичанска со стороны ВСУ находятся в реанимации. Об этом сообщила 4 февраля министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Она уточнила, что после обстрела были госпитализированы десять человек. Шестерых ночью перевели в Республиканскую клиническую больницу. Четверо из них находятся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Состояние двоих пациентов тяжёлое, они проходят лечение в отделениях.
Центр медицины катастроф проконсультировал луганских врачей по лечению раненых. Их готовы принять федеральные клиники РФ. С пострадавшими работают и медицинские психологи, добавила министр.
Ранее власти ЛНР сообщили, из-под завалов извлечены тела 28 погибших. Это 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок. В республике объявлен траур.
Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля украинские войска нанесли удар по пекарне в Лисичанске, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS. В субботний день много людей пришло в пекарню за хлебом, после удара десятки человек оказались под завалами здания.
Пострадавших пытались вызволить с помощью спецтехники. Работы по поиску людей продолжались всю ночь. В МЧС сообщали о 20 погибших.
В военной комендатуре Лисичанска заявили, что ВСУ при отсутствии успехов на фронте целенаправленно нанесли удар по мирным гражданам. Никаких военных объектов вблизи пекарни нет.