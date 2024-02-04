Токио, 4 февраля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. В Токио пожар на железнодорожной станции Омори привёл к задержке движения поездов, из-за чего около 800 пассажиров были вынуждены пешком по путям добираться до ближайших станций. Об этом 4 февраля сообщил телеканал NHK

NHK

Возгорание произошло около 10:10 утра по местному времени (04:10 мск) в трёхэтажном здании рядом со станцией. К месту отправились 24 пожарных расчёта.

Движение между станциями Синагава и Камата было приостановлено в обоих направлениях. В момент инцидента в остановившихся поездах было около 800 пассажиров. Их вывели и по путям провели до ближайших станций.

Движение поездов восстановили около 14:00 (08:00 мск). При пожаре пострадал один человек.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января в центре Токио полностью сгорела двухэтажная резиденция бывшего премьер-министра Японии Какуэя Танаки. Пожар произошёл в результате возгорания палочек с благовониями, которые, предположительно, поставила дочь экс-политика Макико Танака, руководившая ранее министерством иностранных дел страны.