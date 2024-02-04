Луганск, 4 февраля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Жертвами удара украинских войск по городу Лисичанску в ЛНР стали 28 человек. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на администрацию главы республики.

Администрация города Лисичанска

«По данным на 06:00 4 февраля, десять человек пострадали, 28 погибли, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля украинские войска нанесли удар по пекарне в Лисичанске, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS. В выходной день в пекарне было много людей, десятки человек оказались под завалами здания.

Пострадавших пытались вызволить с помощью спецтехники. Работы по поиску людей продолжались всю ночь. В МЧС сообщали о 20 погибших.

В военной комендатуре Лисичанска заявили, что ВСУ при отсутствии успехов на фронте целенаправленно нанесли удар по мирным гражданам. Никаких военных объектов вблизи пекарни нет.