Сеул, 4 февраля, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Переговоры замминистра иностранных дел России Андрея Руденко с южнокорейским коллегой Чон Бён Воном состоялись в Сеуле. Дипломаты обсудили международные проблемы, включая украинский кризис, сообщил МИД Республики Корея.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко

«Замглавы МИД РФ Андрей Руденко посетил Республику Корея, 2 февраля встретился с замминистра Чон Бён Воном. Они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международную ситуацию, включая войну на Украине», — говорится в сообщении.

Чон Бен Вон изложил позицию Сеула относительно военного сотрудничества России и КНДР и призвал российскую сторону «к ответственному поведению». Также была изложена просьба содействовать южнокорейскому бизнесу и гражданам в обеспечении их законных прав и интересов на территории России.

В ходе визита Руденко встретился с первым заместителем главы МИД Южной Кореи Ким Хон Гюном, провёл переговоры со спецпредставителем МИД по проблемам Корейского полуострова Ким Гоном.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля южнокорейский МИД пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове. Ранее Захарова ответила на слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о том, что КНДР — единственная в мире страна, законодательно закрепившая возможность нанесения «превентивного ядерного удара». Захарова назвала это утверждение откровенно тенденциозным, призванным «затушевать агрессивные планы» против Пхеньяна и выглядящим одиозно на фоне «нахрапистой политики» Вашингтона и его союзников в регионе.

Зиновьев изложил южнокорейской стороне российские оценки ситуации на полуострове. Он также назвал неприемлемыми утверждения МИД Южной Кореи о том, что термин «специальная военная операция» в отношении ситуации на Украине был введён якобы для «введения в заблуждение мирового сообщества».