Газиантеп, Турция, 4 февраля, 2024, 07:59 — ИА Регнум. В турецком городе Газиантепе потерпел крушение вертолёт, принадлежащий главному управлению авиационной безопасности, сообщило 4 февраля агентство IHA со ссылкой на министра внутренних дел Али Ерликаю.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Вертолёт <…> разбился в селе Картал Нурдагского района Газиантепа, два пилота погибли, а техник получил ранения», — написало издание.

По словам министра, вертолёт взял курс из аэропорта Хатай в аэропорт Газиантепа, но до пункта назначения не долетел. Последний раз экипаж судна выходил на связь с Единым центром управления воздушным движением 3 февраля в 22:49 мск.

Ерликая выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.

Как сообщало ИА Регнум, утром 17 января на окраине Бишкека разбился военный вертолёт Ми-8. В результате происшествия погиб один, ещё восемь человек пострадали. В минобороны Киргизии уточнили, что по данному факту организовали оперативно-следственные мероприятия. После авиакатастрофы на время расследования отстранили от работы несколько должностных лиц Сил воздушной обороны ВС Киргизии.

В конце 2022 года в результате крушения самолёта на западе Турции погибли два человека. Одномоторного воздушное судно рухнуло в районе Османгази, расположенном в провинции Бурса.