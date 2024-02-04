Лондон, 4 февраля, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных союзников отказаться от пессимистичных прогнозов и высказываний о ситуации в конфликте на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Глава МИД Британии заявил, что экономика Запада больше российской в 25 раз, а значит, и больше преимуществ.

«Необходимо прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне Путина», — цитирует Кэмерона Sunday Times.

Он заверил, что донесёт своё мнение до Дональда Трампа, если тот победит на выборах президента.

При этом министр сказал, что конфликт на Украине интересует его больше, чем обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, в ближайшие месяцы Украина столкнётся с самым опасным наступлением России с начала спецоперации, силы российской армии не закончились. Такое мнение высказал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

В конце января Буданов заявил, что ВСУ планируют наступление на российские укрепрайоны весной. Он отметил, что инициатива на поле боя переходит от одной стороны к другой, теперь очередь России, затем ход за ВСУ.

Президент России Владимир Путин заявил, что летнее контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось. Он добавил, что сейчас инициатива на фронте находится в руках ВС РФ. При продолжении такого сценария украинская государственность может получить невосполнимый удар.

Так называемое контрнаступление ВСУ началось 4 июня 2023 года. В бой пошли бригады, подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой. Первую же фазу попытки атаковать в ВСУ назвали катастрофической: потери составили десятки единиц бронетехники и тысячи единиц живой силы. В Минобороны России сообщали, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли порядка 159 тыс. военных, 121 самолёт, 766 танков, среди которых 37 немецких Leopard.