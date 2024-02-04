Вашингтон, 4 февраля, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Американские военные силы нанесли новый удар по противокорабельной ракете в Йемене, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

«4 февраля в 04:00 по времени Саны (совпадает с московским. — Прим. ИА Регнум) силы CENTCOM в целях самообороны нанесли удар по противокорабельной крылатой ракете хуситов, готовой к пуску по судам в Красном море», — приводится заявление командования в соцсети Х.

Утверждается, что ВС США обнаружили ракету на подконтрольной хуситам территории Йемена. Вооружение представляло непосредственную угрозу коммерческим судам, военным кораблям США в регионе, добавило командование.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля США при поддержке Великобритании, Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии нанесли удары по 36 целям в 13 точках на территории Йемена, подтвердили в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что коллективное действие посылает хуситам чёткий сигнал о последствиях, если их незаконные нападения на суда продолжатся.

Американский политолог Скотт Беннет считает, что США нанесли удары на Ближнем Востоке после атаки на их базу в Иордании для отвлечения мирового внимания от своих внутренних проблем. Действия США не серьёзная военная эскалация, а «политический танец», театральная демонстрация от администрации президента Джо Байдена. Она преследует внутриполитические цели, добавил эксперт.