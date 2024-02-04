Москва, 4 февраля, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Семье с тремя детьми и домашними животными, какое-то время жившим в подъезде жилого дома в Москве, предложили жильё в социальном учреждении. Они будут там жить, пока не решится вопрос с квартирой. Об этом сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения столицы.

mrhayata Семья

Специалисты заверили, что, когда станет возможен переезд в съёмную квартиру, женщине помогут, в том числе и с обустройством детей.

Установлено, что семья сдала в декабре свою квартиру в аренду и сняла меньшую по площади. Из-за конфликта с собственником им вскоре пришлось вернуться в свою квартиру. Но жильцы, которым они сдали жильё, по объективным причинам отказались уезжать. Так семья вынуждена была остаться на лестничной клетке возле своей квартиры

«Как только мы узнали о ситуации в многодетной семье, встретились с ними и предложили родителям переехать в один из наших центров», — рассказали в столичном департаменте, добавив, что люди и животные обеспечены всеми удобствами. У них три спальни, кухня и два санузла.

Как сообщало ИА Регнум, семья устроила импровизированную «комнату» на лестничной клетке, перенесли туда часть мебели, спали на матрасах.

Преображенская межрайонная прокуратура Москвы пообещала проверить соблюдение жилищных прав детей, которые жили вместе с матерью в подъезде дома.

В ведомстве подчеркнули, что установление всех обстоятельств ситуации, а также восстановление нарушенных жилищных прав находятся на контроле прокуратуры.

Женщину с тремя детьми поселили в социальной гостинице, сообщила 3 февраля уполномоченный по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская.