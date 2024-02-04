Наступивший 711-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске, осуществлённом Вооружёнными силами Украины (ВСУ) накануне, 3 февраля, выросло до 20 человек. В МЧС заверили, что продолжат работать на месте инцидента, несмотря на угрозу повторного удара.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Предположительно, удар по Лисичанску ВСУ нанесён из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, информируют «Известия» со ссылкой на военных следователей.

О том, что под завалами могут находиться десятки человек, сказал ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Республиканская военная комендатура заявила о целенаправленном ударе киевских боевиков по мирному населению: вблизи разрушенного здания нет никаких военных объектов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку украинских боевиков на жилые районы Лисичанска в Луганской Народной Республике «благодарностью» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза. Она также напомнила слова президента РФ Владимира Путина, подчеркнувшего недавно, что ВСУ окончательно превратились в террористическую организацию.

Тем временем в ночь на 4 февраля на территории Харьковской и Днепропетровской областей Украины объявляли воздушную тревогу, а военная авиация России уничтожила технику и личный состав украинских боевиков на краснолиманском участке фронта. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях, информирует Минобороны.

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