Виндхук, 4 февраля, 2024, 06:52 — ИА Регнум. В возрасте 82 лет умер президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб. Смерть политика наступила 4 февраля, сообщил офис главы государства.

mavink.com Президент Намибии Хаге Гейнгоб

«Президент Республики Намибия ушёл из жизни сегодня, в воскресенье, 4 февраля 2024 года, около 00:04 (01:04 мск) в больнице Lady Pohamba, где он проходил лечение», — говорится в заявлении офиса президента в соцсети Х.

Правительство Намибии заявило о намерении незамедлительно собраться для принятия необходимых мер в связи со смертью президента страны. Временно исполнять обязанности президента Намибии будет вице-президент Нанголо Мбумба.

Гейнгоб родился 3 августа 1941 года в намибийском городе Очиваронго. Преподавал в школе. В начале 1960-х годов он участвовал в становлении партии СВАПО и борьбе против ЮАР. С 1964 по 1971 год Гейнгоб возглавлял представительство СВАПО при Организации Объединённых Наций.

В 1990 годах он возглавлял Конституционное собрание Намибии для разработки основного закона страны. После провозглашения независимости Намибии Гейнгоб возглавил правительство и занимал этот пост более 12 лет — до августа 2002 года. В ноябре 2004 года он принял участие в парламентских выборах страны и вошёл в парламент. В апреле 2007 года Гейнгоба восстановили в Политбюро СВАПО, а в ноябре он занял пост вице-президента правящей партии СВАПО. В конце 2012 года его второй раз переизбрали премьер-министром. В ноябре 2014 года Гейнгоб победил на выборах президента Намибии, в марте 2015 года вступил в должность.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году Хаге Гейнгоб вместе со своей супругой Моникой Гейнгос переболели коронавирусной инфекцией. Председатель КНР Си Цзиньпин направил ему послание, в котором он и его жена Пэн Лиюань пожелали скорейшего выздоровления президенту Намибии и его супруге.