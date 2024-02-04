Штат Южная Каролина, США, 4 февраля, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США действующий глава Белого дома Джо Байден выиграет праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина, спрогнозировал телеканал CNN.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

«Байден победит двух своих ближайших соперников — представителя Миннесоты Дина Филлипса и писательницу Марианну Уильямсон», — предположили журналисты.

Согласно оценкам телеканала, Байден набирает более 96% голосов избирателей, каждый из его оппонентов получает менее 2% голосов.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Байден одержал победу на первичных выборах Демократической партии в Нью-Гэмпшире. При этом его имя не включили в бюллетени штата из-за разногласий между Национальным комитетом Демократической партии, на который американский лидер опирается в предвыборной кампании, и руководством демократов в регионе. Избиратели должны были вписывать его сами, что разрешено законами штата.

Агентство Bloomberg 24 января написало, что ряд однопартийцев Байдена посчитали достаточно низкими его шансы на победу в президентских выборах и переизбрание. Часть демократов беспокоит возраст президента США, которому в ноябре 2023 года исполнился 81 год. Кроме того, партия теряет голоса избирателей из-за позиции администрации Белого дома в отношении палестино-израильского конфликта. По мнению некоторых демократов, экс-президент Дональд Трамп, участвующий в праймериз Республиканской партии, способен гораздо успешнее справиться с обязанностями лидера страны.