Торонто, Канада, 4 февраля, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Команда американского форварда «Торонто» Остона Мэттьюса с российским голкипером Игорем Шестёркиным обыграла команду канадского форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Торонто. Капитаном победителей был канадский исполнитель Джастин Бибер.

НХЛ

Хоккеисты сыграли в формате три на три два периода по 10 минут. Встреча завершилась со счётом 7:4.

Мэттьюс в ходе игры забил две шайбы и отдал один результативный пас. Российский вратарь команды был задействован в одном периоде, он отразил 7 бросков из 10.

В команде Макдэвида ворота защищал россиянин Сергей Бобровский, он смог отразить десять бросков из 13.

Победители турнира стали обладателем чека на $1 млн.

Как сообщало ИА Регнум, для участия в Матче звёзд НХЛ 2024 года были вызваны российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, форварды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Александр Овечкин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ, в списки не попал.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что Овечкин восстанавливается после травмы. Хоккеист пропустил две тренировки, но в команде рассчитывают, что несколько дней отдыха помогут ему восстановиться.