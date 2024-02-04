Эр-Рияд, 4 февраля, 2024, 04:09 — ИА Регнум. Председатель главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш‑Шейх выбрал новую дату для перенесённого боя между обладателем пояса WBC в тяжёлой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри и чемпионом мира WBA, WBO и IBF украинцем Александром Усиком.

Andriy Makukha Александр Усик

Таким образом, титульный бой спортсменов состоится 18 мая в Саудовской Аравии, об этом Аль аш‑Шейх заявил 3 февраля в эфире The MMA Hour на YouTube.

По словам «главного» по развлечениям, если один из бойцов не захочет участвовать, он с лёгкостью найдёт замену.

Как сообщало ИА Регнум, запланированный на 17 февраля в Эр-Рияде боксёрский поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе с участием Александра Усика и Тайсона Фьюри перенесли. Британский боксёр получил рассечение брови во время спарринга.

Изначально встреча на ринге украинца с британцем планировалась 23 декабря 2023 года.

Фьюри является чемпионом по версии Всемирного боксёрского совета. На его счету 34 победы, одна ничья и ни одного проигрыша.

В карьере 37-летнего Усика также не было проигранных встреч (21 победа). Ему принадлежат пояса Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской организации (IBO).

В сентябре 2023 года Тайсон Фьюри заявил, что не хочет проводить бой с Александром Усиком, назвав его «маленьким украинским бомжом». Британец добавил, что у него нет никакого интереса к объединению поясов в этом дивизионе. По словам Фьюри, он ищет самый высокий гонорар, а Усик — иностранец, который плохо говорит по‑английски, поэтому поединок с ним не продать.

Ранее поединки между Фьюри и Усиком также неоднократно срывались, поскольку стороны не могли договориться о распределении гонораров.