Анкара, 4 февраля, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты хотят получить от Турции 1,4 млрд долларов за обслуживание F-35, которые Анкара так и не получила из-за покупки российского ЗРК С-400. Об этом написала турецкая газета Aydınlık.

F-35

Издание пояснило, что американские власти шесть лет держат в ангаре шесть истребителей F-35A Lightning II, за которые заплатила Турция. Воздушные суда ежемесячно проходят техническое обслуживание.

На этом основании Вашингтон требует оплатить расходы на ангар, а также содержание и обслуживание истребителей. При этом Штаты также требуют от Турции дополнительных выплат, чтобы покрыть некие расходы в связи с исключением из программы турецких компаний, участвующих в производстве.

Пентагону, по информации газеты, разрешено потратить до 30 млн долларов на перелёт шести F-35 в место, где они могли бы находиться, пока военные не сформулируют план их дальнейшего хранения.

Как сообщало ИА Регнум, США готовы вернуть Турцию в программу по производству истребителей F-35, если удастся решить вопрос с приобретёнными Анкарой российскими ЗРС С-400. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

В декабре 2022 года власти Турции заявляли, что ждут от Вашингтона скорейшего решения вопроса о поставках F-16. Тогда вице-президент Турции Фуат Октай подчёркивал важность оборонного сотрудничества между двумя странами. Но позднее, в марте 2023 года, член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявлял, что после разрушительных землетрясений в Турции власти страны, скорее всего, решат пересмотреть планы о покупке у США F-16. По его словам, дело в дороговизне — стоимость покупки составляет 20 млрд долларов.