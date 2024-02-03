Вашингтон, 4 февраля, 2024, 02:33 — ИА Регнум. В течение субботы, 3 февраля, США вместе с союзниками нанесли удары по 36 целям в 13 точках на территории Йемена. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Пентагона.

Af.mil Самолёты ВВС США

«Сегодня по указанию правительств военные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии провели дополнительную серию пропорциональных и необходимых ударов по 36 объектам хуситов в 13 местах Йемена», — говорится в заявлении.

По официальной информации, удары наносились в ответ на продолжающиеся атаки против иностранных коммерческих и военно-морских судов, проходящих по Красному морю.

Также на сайте Пентагона появилось заявление министра обороны США Ллойда Остина. Он подчеркнул, что коллективное действие посылает хуситам чёткий сигнал о последствиях, если их незаконные нападения на суда продолжатся.

«Мы без колебаний защитим жизни и свободное движение торговли на одном из наиболее важных водных путей в мире», — добавил Остин.

Как сообщало ИА Регнум, в течение дня, 3 февраля, США и союзники наносили удары по объектам хуситов в Йемене с воздушных и надводных платформ, включая истребители. Телеканал CNN со ссылкой на источники утверждал, что коалиция атаковала центры управления и связи, подземные хранилища вооружений хуситов.

Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа 31 января заявлял об атаке хуситов на контейнеровоз Koi под флагом Либерии в Красном море. Баллистические ракеты по судну были выпущены западнее йеменского портового города Ходейда. Экипаж и судно не пострадали. Также в этот день йеменские хуситы заявили об обстреле в Красном море американского эсминца USS Gravely. Все военные корабли США и Британии, участвовавшие в агрессии против Йемена, определены в качестве целей вооружённых сил, подчеркнул бригадный генерал.