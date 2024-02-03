Киев, 4 февраля, 2024, 02:07 — ИА Регнум. В работе украинского сервиса госуслуг «Дия» произошёл сбой, вызванный рекордным запросом пользователей из-за голосования в музыкальном конкурсе «Евровидение», сообщило 4 февраля украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова.

Justin Технический сбой

«Сегодня было рекордное количество пользователей в «Дие» за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, — 15 тысяч запросов», — сказал Фёдоров.

Отмечается, что мощности серверов были увеличены пятикратно, но запросов поступило больше в 20 раз.

Фёдоров принёс извинения, пообещав детально разобрать и проанализировать ситуацию, а затем внедрить организационные изменения для готовности к подобным волнам трафика.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года украинский сервис госуслуг «Дия» атаковали хакеры. До этого кибератакам подверглись сайты банков, ВСУ и минобороны. В министерстве цифровой трансформации Украины предположили, что за DDoS-атаками могли стоять Россия или Китай. Затем ведомство обвинило в атаках Чехию и Узбекистан.