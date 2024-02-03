Москва, 4 февраля, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Артистов, уехавших из России после начала спецоперации на Украине, «чёрт попутал», заявила 3 февраля в эфире телеканала «ТВ Центр» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Совет Федерации Мария Захарова

«Есть прекрасное, замечательное выражение: «их чёрт попутал». Вот в этом вся народная мудрость», — сказала Захарова, комментируя ситуацию с рок-группой «Би-2», Аллой Пугачёвой и другими уехавшими за пределы РФ артистами.

Отвечая на вопрос о том, как в будущем относится Россия к позиции таких артистов, дипломат привела слова русской народной пословицы: «Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто старое забудет — тому два».

По словам Захаровой, ряд артистов растерялись или испугались, потому и пошли на такой шаг.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января режиссёр Никита Михалков заявил, что объяснениям некоторых звёзд шоу-бизнеса, уехавших после начала СВО из России, а затем вернувшихся или выразивших намерение вернуться, можно поверить, но другие, в их числе — Алла Пугачёва, больше никогда не будут занимать в России того места, которое занимали прежде.

Писатели и философы, покинувшие Советский Союз в начале 1920-х годов, позже создали выдающиеся произведения, вдохновляемые своей любовью к России, напомнил режиссёр. Ничего подобного сейчас не происходит, ни в смысле отношения уехавших к своей стране, ни в смысле масштаба таланта, подчеркнул Михалков.