Махачкала, 4 февраля, 2024, 01:31 — ИА Регнум. В следственного управления СК РФ по Дагестану сообщили, что подозреваемый в убийстве бойца смешанных единоборств (MMA) 21-летнего Магомеда Мутаева мог совершить убийство на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим.

Магомед Мутаев

3 февраля подозреваемый 18-летний уроженец села Коркмаскала Надырхан Кадирханов был задержан.

«Мотивом совершения преступления явилось наличие ранее возникших личных неприязненных отношений с потерпевшим», — пояснили следователи в Telegram-канале.

Рассматривается вопрос об избрании Кадирханову меры пресечения.

По словам руководителя пресс-службы МВД Дагестана Гаяны Гариевой, следствие вело переговоры с родителями подозреваемого в убийстве. Сотрудники убедили родных Кадирханова, «что явка с повинной — лучшее решение в сложившейся ситуации» для их сына.

Ранее в правоохранительных органах, по информации местных СМИ, говорили, что между погибшим и подозреваемым был конфликт — Мутаев избил Кадирханова.

Как сообщало ИА Регнум, полицейские задержали подозреваемого в убийстве Магомеда Мутаева Надырхана Кадирханова.

1 февраля возле дома в Махачкале убили бойца смешанных единоборств (ММА), ученика Абдулманапа Нурмагомедова — Магомедрасула Мутаева. Убийство спортсмена запечатлели видеокамеры.

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На кадрах видно, как из машины выходит неизвестный мужчина и несколько раз производит выстрелы в спортсмена. Нападавший скрылся с места преступления. Пострадавший остался лежать на земле.

Позднее в СК уточнили, что подозреваемый сделал по меньшей мере семь выстрелов. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского главка Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.