Лондон, 4 февраля, 2024, 00:57 — ИА Регнум. Один из основателей компании Playrix израильский предприниматель российского происхождения миллиардер Игорь Бухман купил уже второй особняк в Лондоне стоимостью около 30,6 млн долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg ссылаясь на свои источники.

Лондон

Очередная недвижимость Бухмана находится в районе Кенсингтон недалеко от первого дома миллиардера, который он купил в 2019 году за 57 млн долларов.

По информации издания, Бухман имеет чистый капитал около 3,5 млрд долларов, согласно Индексу миллиардеров Bloomberg.

Бухман основал Playrix вместе со своим братом Дмитрием в начале 2000-х годов, он является одним из крупнейших в мире разработчиков мобильных игр.

Как сообщало ИА Регнум, инвестиционная компания Rix Capital, управляющая активами Дмитрия и Игоря Бухманов, переехала в свой первый постоянный офис, расположенный в лондонском районе Сент-Джеймс.

Игорь и Дмитрий Бухманы — выходцы из Вологды и создатели игровой студии Playrix, которая занималась разработкой таких игр, как Township, Homescapes и Gardenscapes. Братья начали увеличивать объёмы личных инвестиций в течение последние пяти лет, используя дивиденды от Playrix.

Около десяти лет назад Бухманы перевезли офис компании в Дублин (Ирландия), а после начала специальной военной операции на территории Украины вовсе ушли из России.

Дмитрий и Игорь Бухманы расположились на третьем месте рейтинга самых «обедневших» миллиардеров из России по итогам 2022 года. Братья потеряли за год $1,1 млрд каждый.