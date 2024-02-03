Ярославль, 4 февраля, 2024, 00:11 — ИА Регнум. В Ярославле после нескольких переносов дат был в итоге отменён спектакль «Эйнштейн и Маргарита» (16+), в котором играют актёры Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт. Об этом сообщило местное издание 76.ru.

Цитата к/ф Левиофан. реж. Андрей Звягинцев. 2014. Россия Алексей Серебряков

Изначально гастроли были запланированы на 25 февраля, потом спектакль перенесли на день позже и в конце-концов вовсе отменили.

Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты, стоимость которых от 1,5 тыс. рублей.

По информации издания, причина отмены спектакля — множество обращений местных жителей, в том числе активиста Сергея Казанского, который потребовал снять спектакль от всех инстанций — начиная от губернатора до минкульта региона.

По мнению инициатора, артисты, участвующие в постановке, живут или жили за границей и выступают против спецоперации, при этом деньги зарабатывают в России.

Известно, что этот спектакль был также по требованиям жителей в 2023 году отменён в нескольких российских городах.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года в Новосибирске отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита», в котором задействованы актёры Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков, выступавшие с многочисленными высказываниями против действий Российского государства. Ранее аналогичное решение было принято и в Екатеринбурге.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что, по разным подсчётам, за рубеж выехали примерно 160–170 деятелей культуры. Уехавшим за границу следовало бы заниматься своим делом в тех странах, где они сейчас находятся, а не «капать на мозги» гражданам России и продвигать нетрадиционные ценности, отметил президент. Также он подчеркнул, что уехавшим никто не закрывал дорогу назад.