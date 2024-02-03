Женева, Швейцария, 3 февраля, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Сын последнего короля Италии Умберто II Виктор Эммануил Савойский скончался утром 3 февраля в Женеве, не дожив до 87-летия девять дней. О кончине главы итальянской королевской династии сообщил Савойский дом.

Mimmo Carriero / Zuma/TASS Виктор Эммануил Савойский

«В 7:05 3 февраля Его Королевское Высочество Виктор Эммануил, герцог Савойский и принц Неаполитанский в окружении своей семьи безмятежно скончался в Женеве», — сообщается в некрологе.

Большую часть жизни принц прожил в Швейцарии, куда были вынуждены уехать его родители, когда король Италии Виктор Эммануил III, правивший страной почти 46 лет, отрекся от престола.

В 1946 году в Италии состоялся конституционный референдум, который установил республиканскую форму правления. Одно из положений Конституции республики закрепило клеймо изгнания за членами и потомками Савойской династии по мужской линии.

Мужчинам из королевской семьи было запрещено не только занимать официальные должности и выборные посты, но и вообще посещать Италию.

Савойские смогли вернуться на родину лишь в 2002 году, после того, как сын Виктора Эммануила Филиберт добился в парламенте Италии частичного снятия этого запрета.

В биографии наследного принца был и криминальный случай — его в юности обвинили в убийстве немецкого юноши на острове Корсика из-за ссоры вокруг прогулочного катера. Суд его оправдал, но в 2006 году Виктор Эммануил случайно сознался в преднамеренном убийстве 19-летнего молодого человека. Повторное расследования дела оказалось невозможным.

С 3 февраля 2024 года главой Савойского дома стал сын покойного Эммануил Филиберт. У него есть две дочери-принцессы.