Москва, 3 февраля, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Председателем попечительского совета фонда «Защитники Отечества» вместо министра труда и социальной защиты Антона Котякова стал глава Росфинмониторинга Юрий Чихнанчин. Соответствующий указ 3 февраля подписал президент России Владимир Путин.

Павел Бедняков / РИА Новости Юрий Чихнанчин

Кроме смены руководства пополнился ещё несколькими участниками состав попечительского совета фонда. Изменения также коснулись состава наблюдательного совета.

Помимо этого, Владимир Путин расширил функции фонда «Защитники Отечества». Согласно указу, теперь он будет осуществлять международное сотрудничество по вопросам защиты прав бойцов специальной военной операции и их семей, информировать ветеранов СВО о полагающихся им льготах, вести мониторинг удовлетворённости военнослужащих и ветеранов качеством оказанных им мер помощи и соцподдержки.

Главе фонда предписано представлять президенту РФ утверждённый наблюдательным советом ежегодный отчёт о результатах деятельности организации.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года стало известно о создании специального фонда поддержки бойцов СВО. О необходимости фонда Путин заявлял ещё в феврале в ходе Послания Федеральному собранию. Его главной задачей российский лидер назвал обеспечение достойной жизнедеятельности участников спецоперации и членов их семей.

Президент РФ подчеркнул, что фонд займётся координацией предоставления социальной, медицинской и психологической поддержки, вопросами реабилитации, образования и трудоустройства и другими моментами. Также на помощь фонда могут претендовать лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР и республиканских формирований, начиная с 11 мая 2014 года.

Председателем Фонда «Защитники Отечества» была назначена Анна Цивилёва, имеющая большой опыт управления одной из крупнейших в России угледобывающей компанией и реализации масштабных социальных проектов. С марта 2019 года она является членом совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, и входит в совет Евразийского женского форума при верхней палате парламента.