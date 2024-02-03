Москва, 3 февраля, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Сбербанк перестал принимать заявки на оформление кредитов по госпрограмме для IT-специалистов. Об этом сообщается на платформе «Домклик».

Иван Шилов ИА Регнум

На сайте в разделе Ипотека для IT-специалистов всплывает окно, что «приём заявок завершен. О возобновлении приёма заявок сообщим дополнительно».

Банк перестал принимать заявки, поскольку исчерпал лимиты по IT-ипотеке, заявили в пресс-службе маркетплейса «Сделка.рф».

По информации ДОМ.РФ, «Сбер» занял 60,7% доли в общем объёме выдачи ипотеки в РФ среди топ-20 банков по итогам 2023 года. Он заключил почти 1,4 тыс. контрактов на ипотеку на почти 4,7 млрд рублей.

В России с начала действия IT-ипотеки было выдано более 48 тыс. кредитов на 420 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 75,3 тыс. жилищных кредитов на 276,6 млрд рублей оформлено в Сбере перед Новым годом и в дни новогодних праздников. Из них по программам льготной ипотеки с 15 декабря 2023 года по 8 января 2024 года банк выдал 48 тыс. кредитов на общую сумму 210,9 млрд рублей.

Самыми популярными льготными программами жилищного кредитования стали «Семейная ипотека», «Господдержка», «Ипотека для IT», «Арктическая ипотека», «Дальневосточная ипотека». Аналитики онлайн-сервиса «Домклик» отметили, что «Семейная ипотека» после долгого перерыва вновь вышла на первое место по количеству выдач, опередив «Господдержку» — традиционно самую популярную программу.

В России изменились правила льготной ипотеки для IT-специалистов. Выдача кредитов по обновлённым условиям началась 7 февраля 2023 года. Условия для оформления кредита стали проще, требования к зарплате — ниже. Воспользоваться льготой смогут сотрудники почти 20 тыс. компаний.

Раньше оформить IT-ипотеку мог сотрудник в возрасте от 22 до 44 лет, теперь — с 18 до 50 лет включительно. При этом требуемый уровень зарплаты до вычета НДФЛ снизился до 120 тыс. рублей для городов-миллионников и до 70 тыс. рублей — для других населённых пунктов. В Москве требования к зарплате остались прежними — не менее 150 тыс. рублей.