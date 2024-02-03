Лисичанск, ЛНР, 3 февраля, 2024, 22:21 — ИА Регнум. В городе Лисичанске количество погибших в результате удара ВСУ по зданию пекарни увеличилось до 11 человек, сообщили 3 февраля в МЧС РФ.

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В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов извлекли и передали врачам десять человек, 11 числятся погибшими.

Операция по поиску и спасению людей продолжится в ночное время, заверили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в субботу, 3 февраля, ВСУ обстреляли здание пекарни в Лисичанске. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, под завалами могли оказаться несколько десятков человек. На место происшествия прибыли силы МЧС и сотрудники военной комендатуры.

Власти ЛНР отметили, что при отсутствии успехов на поле боя ВСУ целенаправленно ударили по мирным гражданам, вблизи пекарни нет никаких военных объектов. В выходные дни здесь всегда было многолюдно.

По предварительной версии военных следователей, ВСУ нанесли удар по пекарне Лисичанска из реактивной системы залпового огня HIMARS.