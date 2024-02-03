Лисичанск, ЛНР, 3 февраля, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Количество погибших после удара ВСУ по пекарне Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР) увеличилось до девяти, сообщили 3 февраля в военной комендатуре региона.

Администрация Лисичанска/ТАСС

«По последним данным, погибших — 9», — сообщил представитель военной комендатуры «РИА Новости».

Ранее минздрав республики сообщал о восьми погибших. Помимо этого, спасатели обнаружили под завалами, предположительно, ещё 10 человек, среди них также есть погибшие.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля ВСУ нанесли удар по зданию пекарни в Лисичанске. Власти ЛНР сообщали, что под завалами могут находиться до 40 человек.

В выходные в этой пекарне всегда многолюдно, отмечали ранее в военной комендатуре ЛНР. ВСУ при отсутствии успехов на фронте целенаправленно нанесли удар по мирным гражданам, вблизи пекарни нет никаких военных объектов, отметили в службе.

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На месте ЧП работают сотрудники МЧС и военной комендатуры, с помощью спецтехники осуществляются попытки вызволить людей из-под завалов, сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник. Всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь, добавил он.

Военные следователи в свою очередь уточнили, что удар по пекарне Лисичанска, предположительно, был произведён из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.