Минздрав ЛНР сообщил о гибели восьми человек при обстреле Лисичанска
Глава минздрава ЛНР Пащенко: число погибших в Лисичанске увеличилось до восьми
Лисичанск, ЛНР, 3 февраля, 2024, 21:03 — ИА Регнум. По оперативным данным, в результате обстрела пекарни Лисичанска погибли восемь человек, 10 получили ранения различной степени тяжести, сообщила 3 февраля министр здравоохранения Луганской Народной Республики (ЛНР) Наталия Пащенко, слова которой приводятся в Telegram-канале правительства республики.
«В результате обстрела пекарни Лисичанска погибли восемь человек, 10 получили ранения различной степени тяжести», — сказала Пащенко.
Помимо этого, уточнила министр, спасатели обнаружили под завалами, предположительно, ещё 10 человек, среди них также есть погибшие.
Как передавало ИА Регнум, 3 февраля ВСУ нанесли удар по зданию пекарни в Лисичанске. Под завалами могут находиться до 40 человек.
В выходные в этой пекарне всегда многолюдно, отмечали ранее в военной комендатуре ЛНР. ВСУ при отсутствии успехов на фронте целенаправленно нанесли удар по мирным гражданам, вблизи пекарни нет никаких военных объектов, отметили в службе.
На месте ЧП работают сотрудники МЧС и военной комендатуры, с помощью спецтехники осуществляются попытки вызволить людей из-под завалов, сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник. Всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь, добавил он.
Военные следователи, в свою очередь, уточнили, что удар по пекарне Лисичанска, предположительно, был произведён из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.