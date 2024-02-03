Вашингтон, 3 февраля, 2024, 20:45 — ИА Регнум. Из-за замедления поставок западной помощи Украина намерена произвести в 2024 году 1 млн FPV-дронов, их будут собирать в небольших мастерских на территории страны, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум

«С нашей экономикой мы не можем производить танки. Наше решение — производить беспилотники. Самая большая проблема — это получение запчастей из Китая и их доставка на Украину»,— сообщил изданию руководитель одной из фабрик по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк.

Как передавало ИА Регнум, ранее офицер ВСУ Юрий Касьянов заявлял, что украинским войскам необходимо как минимум в три раза больше FPV-дронов и других беспилотных летательных аппаратов для смягчения последствий снарядного голода.

По словам Касьянова, с 2014 года на Украине не появилось ни одного патронного или снарядного завода, чтобы обеспечить потребности вооружённых сил страны на случай затяжного конфликта. Также офицер указал на то, что Россия продолжает удерживать первенство как в количестве, так и в разнообразии и качестве дронов.

В свою очередь, полковник ВСУ Иван Павленко в интервью изданию Financial Times заявил, что массовое производство и использование Вооружёнными силами России беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения специальной военной операции стало большой угрозой для украинских войск.

Авторы материала отметили, что Киев значительно отстал от ВС РФ в сфере производства средств радиоэлектронной борьбы, а регулярные массовые удары по украинским военным объектам лишь подчёркивают неспособность ВСУ противостоять российским дронам.