Москва, 3 февраля, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Вооружённых Сил России (ВС РФ) Николай Никонов проник в окупированное украинскими военными село в районе Попасной под Луганском, чтобы помочь освободить его. Об этом он рассказал «Российской газете».

Никонов пояснил, перед тем как туда должна была зайти пехота, сначала его подразделению нужно было «размять» позиции противника артиллерий. Но скорректировать огонь с БПЛА не получалось, поэтому он и отправился в населённый пункт, чтобы навести орудия точно на цели.

«ВСУ в тот день использовали средства РЭБ, поэтому беспилотники мы не смогли поднять. Я подошел к противнику вплотную — метров 100 до него было и корректировал огонь своих гаубиц традиционным способом: с помощью бинокля и радиостанции», — рассказал офицер.

В материале говорится, что военный спрятался на чердаке дома на окраине села, откуда позиции ВСУ были видны, как на ладони. Однако противник вычислил его местоположение и принялся палить по корректировщику из минометов, сообщает издание. Капитана тяжело ранило, и сослуживцы под огнём добрались до него, вкололи обезболивающее и утащили в тыл, рассказывает СМИ историю российского офицера.

«В населённый пункт ребята зашли уже без меня, но задача была выполнена», — сообщил артиллерист.

За подвиг Николая Никонова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как сообщало ИА Регнум, рядовой ВС РФ Семён Ницеский вынес из-под артиллерийского обстрела ВСУ троих сослуживцев. О подвиге солдата рассказали в Министерстве обороны России. Там добавили, что спасённые бойцы сами передвигаться не могли и не спаслись бы самостоятельно с поля боя.

Также радиотелефонист взвода связи сержант Сергей Кулик под атакой БПЛА ВСУ восстановил работоспособность радиостанции. Благодаря сержанту Кулику артиллерийский дивизион по переданным данным рассеял наступающие штурмовые группы ВСУ, а затем подавил огневые точки.