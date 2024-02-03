Москва, 3 февраля, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Нефтегазохимическая компания СИБУР открыла образовательный фестиваль в рамках года Менделеева на международной выставке-форуме «Россия». Мероприятия прошли в канун 190-летия со дня рождения великого ученого Дмитрия Менделеева. Гости фестиваля узнали о его вкладе в современную химию, а также о других, менее известных фактах его жизни, например, о лепте в воздухоплавание, физику, экономику и популяризацию науки.

Пресс-служба СИБУР На выставке «Россия» стартовал год Менделеева

Образовательный фестиваль стал первым тематическим мероприятием года, посвященным знаменитому химику. Его открытия изменили представления человека об окружающем мире и создали фундамент, на котором стоит современная наука. Сегодня дело великого ученого продолжает передовая отрасль российской промышленности — нефтехимия. Это особенно актуально в условиях, когда Россия формирует свой технологический суверенитет и ищет новые таланты, помогая им реализовать себя и делать мир лучше.

В рамках Года Менделеева СИБУР реализует несколько крупных образовательных инициатив, которые ознакомят публику с наследием великого ученого. Еще одна цель фестиваля — рассказать о современных достижениях нефтегазохимической отрасли России, у истоков которой стоял Менделеев.

Церемония открытия фестиваля прошла в павильоне СИБУРа — Доме полимеров. Мероприятие открыл член правления — исполнительный директор СИБУРа Олег Макаров. Также к церемонии с помощью телемоста присоединился Максим Афанасьев, глава малой родины Менделеева — города Тобольска.

«Менделеев в первую очередь — это популяризатор науки, промышленности и гениальный человек, который работал во многих отраслях и развивал науку и образование. И конечно он болел за свою страну», — сказал член правления — исполнительный директор СИБУРа Олег Макаров. «В 2026 году в Казани мы завершим создание крупнейшего в стране научно-прикладного центра в области химии, который будет работать не только в интересах СИБУРа, но и на всю российскую промышленность. Мы продолжаем его дело как его ученики и как его последователи в наше время», — добавил Олег Макаров.

На открытии фестиваля гости ознакомились со специальной экспозицией и прослушали лекцию о жизни, открытиях и интересных фактах биографии Дмитрия Менделеева. Посетители экспозиции стали зрителями битвы молодых ученых Science Slam и смогли поучаствовать в тематических семейных мастер-классах.

Праздничные мероприятия проходили на всей территории ВДНХ — на центральной площади выступили группа «Пицца», балет PRAUD, прошли химические и крио-шоу от проекта «Арт-наука». Другой популярной локацией стал Дом русской кухни, в котором проводились тематические мастер-класс по сыроварению и мастер-класс по секретам сибирской кухни от шеф-повара из Тобольска.

Образовательный форум завершила церемония награждения участников тематического квеста, которые выиграли поездку для всей семьи на родину Дмитрия Ивановича, в туристическую столицу Сибири — город Тобольск.

Всего через неделю, 7 и 8 февраля в Тобольске стартуют «Менделеевские дни» — новый фестиваль ко дню рождения Дмитрия Ивановича — первое в этом году событие в программе ежегодного тобольского Фестиваля сибирских историй.