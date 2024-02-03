Линц, Австрия, 3 февраля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Российская теннисистка, 21-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA-500 в австрийском Линце. В полуфинале она одержала победу над представительницей Хорватии Донной Векич, которая является 34-й ракеткой мира.

Алексей Даничев/ РИА Новости Российская теннисистка Екатерина Александрова

Встреча продолжалась 3 часа 7 минут и завершилась со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).

Александрова 12 раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету её соперницы девять эйсов, девять ошибок на подаче и шесть реализованных брейков из 14.

В финале Александрова сыграет с победительницей матча между ещё одной россиянкой Анастасией Павлюченковой и представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Как сообщало ИА Регнум, 19-летняя российская теннисистка, 108-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в финал турнира категории WTA-250 в таиландском Хуахине. В полуфинале она одержала победу над представительницей Китая Синьюй Ван. Встреча продлилась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5).