Киев, 3 февраля, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг в ходе своего визита в Киев встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщила 3 февраля пресс-служба ОБСЕ на своём сайте.

В релизе отмечается, что на протяжении всего срока председательства Мальта будет продолжать уделять повышенное внимание срочной необходимости положить конец этому конфликту и в то же время находить практические решения для оказания помощи Украине и её народу.

«ОБСЕ располагает такими инструментами, как Московский механизм для установления фактов нарушения основных принципов ОБСЕ и может способствовать привлечению виновных к ответственности», — сказано в сообщении.

Борг убеждён, что организация призвана сыграть ключевую роль в Украине и высоко оценивает важную работу команды программы поддержки Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее в постоянном представительстве России при организации заявили, что руководство ОБСЕ в лице генерального секретаря Хельги Шмид и председательствующей в ней Мальты заняло сторону киевского режима, не осудив обстрелы Белгорода.

Там добавили, что Мальта и секретариат ОБСЕ продолжают курс на форсированное обрушение организации, попирая свои мандаты.