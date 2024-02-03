Луганск, 3 февраля, 2024, 19:27 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) число пострадавших в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске возросло до восьми. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

Администрация Лисичанска/ТАСС

«Троих пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой, пятеро находятся в городских медучреждениях. Один из них — в тяжёлом состоянии, его уже прооперировали военные медики», — сказала Пащенко.

Она добавила, что в местной больнице дежурит бригада из Луганской республиканской клинической больницы. В случае необходимости специалисты готовы забрать транспортабельных пациентов в Луганск, подчеркнула Пащенко.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он отметил, что украинские военные знали, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба.

Ранее в военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться до 40 человек. В выходные в этой пекарне всегда многолюдно, добавил представитель службы.

В комендатуре также заявили, что ВСУ при отсутствии успехов на фронте целенаправленно нанесли удар по мирным гражданам. Вблизи пекарни нет никаких военных объектов, отметили в службе.

2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию. Он рассказал о перехвате разговора двух танкистов ВСУ, один из которых застрелил мирного жителя, вышедшего из дома в спортивном костюме. На вопрос второго танкиста, зачем он это сделал, первый ответил, что считает всех мирных жителей террористами. Президент отметил, что это и есть неонацизм.

Министр обороны Сергей Шойгу 2 февраля заявил, что ради достижения корыстных целей киевский режим готов идти на любые преступления. Теракты против мирных граждан нужны Киеву для демонстрации западным кураторам хоть каких-то «успехов», отметил министр.