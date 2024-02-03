Лондон, 3 февраля, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Семикратный чемпион «Формулы-1», британский гонщик, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что для него переход в «Феррари» — исполнение детской мечты.

«Я чувствую, что мне невероятно повезло: после того, как я добился работы с «Мерседесом» того, о чём в детстве мог только мечтать, теперь у меня появилась возможность осуществить ещё одну детскую мечту — управлять красной «Феррари», — цитирует текст гонщика в соцсетях «Sport.24».

Хэмилтон добавил, что «Мерседес» был важной частью его жизни много лет, поэтому решение о переходе было самым трудным в его жизни. Чемпион Формулы-1 поблагодарил руководство команды и её участников за многолетнее успешное партнёрство, которое привело к множеству побед, рекордов и титулов.

«Но настало время что-то изменить и принять новый вызов. Я до сих пор помню чувство, когда я сделал прыжок с верой в неизведанное, когда впервые присоединился к «Мерседесу» в 2013 году. Я знаю, что некоторые люди тогда этого не понимали, но я был прав, сделав этот шаг тогда, и это чувство у меня снова появилось сейчас. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что я могу привнести в эту новую возможность и что мы можем сделать вместе», — написал Хэмилтон.

Как сообщало ИА Регнум, СМИ выяснили, сколько британский автогонщик, Льюис Хэмилтон будет получать в итальянской команде «Феррари». Его гонорар за один год составит 50 млн. евро. Отмечается, что в команде «Мерседеса» он зарабатывал 60 млн. евро в год. Таким образом при переходе спортсмен идёт на снижение гонорара.

Ранее испанские СМИ сообщили, что 39-летний Хэмилтон перейдёт в «Феррари» в 2025 году и заменит там Карлоса Сайнса-младшего.