Вена, 3 февраля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Россия проинформировала МАГАТЭ об установке мин в районе Запорожской АЭС для защиты от украинских диверсантов. Об этом 3 февраля говорится в ноте постоянного представительства РФ при международных организациях в Вене.

Иван Шилов ИА Регнум

«Расположенные между внешним и внутренним периметрами ЗАЭС минные заграждения не представляют никакой угрозы персоналу станции и находящимся на ней экспертам МАГАТЭ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это закрытая буферная зона, доступ в которую ограничен. Нахождение там мин обусловлено необходимостью сдерживать потенциальных украинских диверсантов.

В диппредставительстве подчеркнули, что установка мин для защиты периметра АЭС является допустимой практикой, не противоречащей рекомендациям МАГАТЭ. Этот метод может применяться даже тогда, когда ядерный объект находится вне зоны вооружённого конфликта.

Как передавало ИА Регнум, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв 27 января заявил, что угроза ядерной аварии на Запорожской АЭС может исходить только от действий ВСУ. Он также сообщил, что за неделю в районе ЗАЭС обезвредили около ста украинских дронов, а на протяжении последних нескольких месяцев ВСУ наносили удары по Энергодару.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 26 января во время заседания Совбеза ООН об угрозе ядерной аварии на ЗАЭС заявил, что реальная угроза существует. Он назвал обстановку вокруг станции невероятно шаткой. Так, сотрудники МАГАТЭ фиксируют ракеты, пролетающих недалеко от станции. Это, как отметил Гросси, ставит под угрозу физическую целостность ЗАЭС.

В Минобороны РФ в ноябре 2023 года пояснили, что ВСУ совершают провокации с целью создать угрозу техногенной катастрофы на станции и помешать ротации сотрудников МАГАТЭ. Российские военные практически каждую неделю пресекают попытки проникновения украинских диверсантов на станцию.