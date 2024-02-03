Волгоград, 3 февраля, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Волгоградский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) продолжил работу в штатном режиме после пожара. Пострадавших в результате возгорания нет.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что работы по устранению возгорания были завершены на трубопроводе ЭЛОУ-АВТ-5.

«Волгоградский НПЗ продолжает свою деятельность в штатном режиме», — сообщила пресс-служба компании «Лукойл».

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что падение украинского беспилотника, сбитого системой ПВО, стало причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда.

Пожарные оперативно локализовали, а затем ликвидировали пожар, вспыхнувший на Волгоградском НПЗ из-за падения обломков, добавил губернатор.

По данным управления МЧС по региону, на территории завода на площади 300 квадратным метров горели разлившиеся нефтепродукты. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 04:42 мск. В 07:21 открытое горение было ликвидировано.