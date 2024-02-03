Нью-Йорк, США, 3 февраля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии. Об этом 3 февраля сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии», — написал Полянский.

Он отметил, что гайанцы, председательствующие в этом месяце в Совбезе, планируют назначить заседание на 16:00 по времени Нью-Йорка — 00:00 по московскому времени 5 февраля.

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