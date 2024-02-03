Москва, 3 февраля, 2024, 22:01 — ИА Регнум. МИД РФ оперативно и грамотно сработал, осудив удары США по Ираку, заявил корреспонденту ИА Регнум историк, аналитик, эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.

Иван Шилов ИА Регнум

2 февраля США нанесли удары по 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия осуждает удары США по Сирии и Ираку и добивается срочного рассмотрения этой ситуации по линии Совбеза ООН.

Балмасов высказал мнение о том, что России не нужно ограничиваться лишь этой площадкой.

«Нужно больше взаимодействовать с властями Ирака, эти действия должны быть нацелены на уход американцев из этой страны», — отметил политолог, напомнив, что Ирак после ударов США призвал к скорейшему выводу иностранных войск со своей территории.

По словам эксперта, кроме задействования международных площадок нужно пытаться активнее действовать в направлении выкорчёвывания американского влияния в регионе, а также содействовать Ирану.

«Это нам очень выгодно. На фоне конфликта на Украине нужно максимально создавать американцам «болячки» в наиболее проблемных для них точках. Они и сами втягиваются в те ловушки, которые им подкидывает Иран», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на ситуацию с американским контингентом в Сирии.

«На каком основании там находятся американские войска, непонятно. То есть они, по сути, оккупируют северо-восточную часть Сирии под предлогом борьбы с терроризмом, при этом реально занимаясь поддержкой курдского сепаратизма», — отметил эксперт.

По словам Балмасова, американская группировка в Сирии снабжается практически исключительно из Ирака. То есть нужно перекрыть им этот путь снабжения, высказал мнение эксперт.

«Крайне сомнительно, что президент Турции Реджеп Эрдоган, который неоднократно демонстрировал враждебность по отношению к американцам в Сирии, позволит снабжать их со своей территории», — уточнил политолог.

По его мнению, если рухнет присутствие американцев в Ираке, то наполовину выполнена и ликвидация американского присутствия в Сирии. А это присутствие является серьёзной проблемой для президента страны Башара Асада, поскольку он не в состоянии их оттуда убрать.

Политолог высказал мнение, что США не ограничатся теми ударами, которые были уже нанесены. Он отметил, что Вашингтон опасается вступать в конфронтацию непосредственно с Ираном, поэтому пытается бить по соседним странам.

Как передавало ИА Регнум, удары США последовали за нападением на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США. В провинции Анбар на западе Ирака жертвами американских ударов стали 16 человек.

Великобритания поддержала действия Вашингтона на Ближнем Востоке. Британское правительство отметило, что США вправе наносить удары, отвечая на нападения на американских военнослужащих.

В минобороны Сирии заявили, что авиаудары США привели к жертвам среди мирных жителей и военных, нанесли большой ущерб государственной и частной собственности. Ведомство подчеркнуло, что эти удары не имеют никаких оправданий и направлены на то, чтобы ослабить возможности сирийской армии и её союзников в борьбе с терроризмом.

Как указал официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади, несмотря на утверждения США о том, что удары были согласованы с руководством Ирака, подобные сообщения являются фальсификацией.

По его словам, авиаудары Вашингтона представляют собой неприкрытую агрессию, а присутствие в Ираке сил международной коалиции стало причиной угрозы безопасности и стабильности страны.