Челябинск, 3 февраля, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 4:1.

Global Look Press «Ак Барс»

В составе «Ак Барса» нападающий Александр Радулов оформил дубль, отличившись на 22-й и 60-й минутах. Ещё по шайбе забросили форварды Никита Дыняк и Семён Кошелев (36).

У «Трактора» точным броском отметился нападающий Сергей Калинин на 28-й минуте.

Таким образом, «Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию «Трактора».

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает четвёртое место в Восточной конференции, на счету команды 72 очка после 58 матчей. «Трактор» идёт на пятом месте в Восточной конференции с 72 очками после 59 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января уфимский «Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ и стал третьим клубом от Восточной конференции, обеспечившим себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Ранее участниками плей-офф КХЛ от Восточной конференции стали магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский «Локомотив», санкт-петербургский СКА, московские «Динамо» и «Спартак», нижегородское «Торпедо».