Лисичанск, ЛНР, 3 февраля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Под завалами пекарни в городе Лисичанск Луганской народной Республики (ЛНР) после обстрела со стороны ВСУ могут находиться до 40 человек, сообщила 3 февраля военная комендатура ЛНР.

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«ВСУ открыли огонь по пекарне в Лисичанске, где организована выпечка хлеба для мирного населения. В выходные там всегда многолюдно. До 40 человек могут находиться под завалами», — сообщили «РИА Новости» в комендатуре.

Там уточнили, что на месте работают сотрудники МЧС и военной комендатуры, которые с помощью спецтехники пытаются достать пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он отметил, что украинские военные знали, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба.

Позднее в военной комендатуре уточнили, что после удара ВСУ погибли два человека и шестеро были госпитализированы.