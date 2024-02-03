Кривой Рог, Украина, 3 февраля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Кривом Роге слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного», — сказано в публикации телеканала в Telegram-канале.

3 февраля воздушную тревогу на Украине объявили два раз за день. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса по оповещению населения страны.

Сообщения о воздушной тревоге на Украине начали поступать в 12:54 по местному времени (13:54 мск. — Прим. ред.) и за две минуты охватили все регионы страны.

Первая воздушная тревога на Украине 3 февраля продлилась около 40 минут.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день минэнерго Украины сообщило, что на энергетическом объекте в Днепропетровской области произошло возгорание после взрывов.

В ведомстве тогда пояснили, что временные нарушения в работе энергообъектов начались из-за взрывов, после чего возник пожар на подстанции.

В ведомстве отметили, что отключение воздушных линий электропередачи оставило без электроэнергии потребителей.