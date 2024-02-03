Берлин, 3 февраля, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Помощник депутата Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Владимир Сергиенко покинул свою должность в связи с обвинениями СМИ в шпионаже в пользу Россию, сообщил немецкий депутат Евгений Шмидт.

dpa/picture-alliance/ТАСС

«Сергиенко вчера проинформировал меня, что прекращает на меня работать. Развернутая против него кампания в СМИ делает невозможным продолжение его работы», — написал Шмидт в соцсетях.

По его словам, Сергиенко работал, чтобы помогать дискриминируемым русскоязычным гражданам — людям, которые с начала спецоперации на Украине столкнулись с массовой враждебностью, в том числе из-за освещения в СМИ.

Ранее ряд СМИ опубликовал материал, в котором утверждалось, что Сергиенко якобы работает на ФСБ. Сам Сергиенко отвергнул обвинения.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года гражданина Германии задержали в городе Кобленце на западе страны по подозрению в шпионаже в пользу России. Правоохранители провели в его квартире и на работе обыски. Задержанный — сотрудник Федерального ведомства вооружений Бундесвера, занимающегося закупками военной продукции для армии.

По версии генпрокуратуры, мужчина неоднократно обращался в генконсульство России в Бонне и посольство в Берлине, предлагая сотрудничество.