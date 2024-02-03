Москва, 3 февраля, 2024, 17:41 — ИА Регнум. У многих граждан на столе регулярно присутствуют два продукта, которые являются ещё более вредными, чем соль и сахар, написал в своём Telegram-канале хирург, онкоуролог Марк Гадзиян.

Илья Питалев/РИА Новости

«Самая вредная еда — это чипсы и копченые колбасные изделия, в них больше всего канцерогенов. Сахар и соль вредны не менее, но без них обойтись совсем невозможно, следите за дозами и количеством», — написал врач.

Он также напомнил о важности употребления достаточного количества чистой воды для профилактики в том числе мочекаменной болезни. С теми же целями следует уменьшить количество соли в рационе и ограничить потребление мяча, отметил Гадзиян.

Также врач напомнил, что употребление алкоголя, особенного крепкого, является рискованным, а никаких «безопасных доз» не существует. Наибольшую опасность алкоголь представляет для нейронов головного мозга, уточнил Гадзиян.

Эксперт также рекомендовал своим подписчикам воздержаться от курения, не вести сидячий образ жизни и не подвергать себя лишнему стрессу.

Ранее врач Екатерина Волкова рассказала, что некоторые продукты, необоснованно называемые некоторыми экспертами «вредными», в действительности не стоит исключать из рациона. В числе таких продуктов — гречка, сливочное масло и фрукты, отметила эксперт.

Врач-диетолог Татьяна Селезнёва ранее призвала отказаться от «мусорных» продуктов, которые лишь вредят здоровью. В этот список она включила сосиски, белый хлеб, рафинированный сахар в чистом виде, соевый соус и полуфабрикаты.