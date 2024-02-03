Лондон, 3 февраля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила более 8 тыс. уголовных дел о госизмене из-за якобы сотрудничества с Россией, пишет 3 февраля британская газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM

В материале говорится, что украинцы, осуждённые по этим статьям, содержатся только в определённых тюрьмах, где их держат отдельно от других заключённых.

Как рассказал журналистам издания один из них, в тюрьме ему насильно сделали татуировку на лице со словом «орк», которое украинцы используют для оскорбления россиян.

Кроме того, по словам 30-летней девушки, которая, по данным СБУ, передавала данные о положении украинских войск в Россию, ей пришлось признать вину, поскольку у неё не было выбора. Она рассказала, что в качестве доказательств её вины СБУ предъявили скриншоты с отмеченными на карте позициями ВСУ.

Однако, по её словам, их мог сделать муж, ранее судимый за сотрудничество с властями Донецкой Народной Республики. Он так же был арестован. Девушка проведёт в тюрьме 15 лет. Сейчас она запросила выдать её в Россию в рамках обмена пленными. По её мнению, это лучший шанс на свободную жизнь.

В статье также отмечается, что большинство собеседников издания в колониях говорили о том, что их действия были неверно истолкованы СБУ и на них оказывалось давление для признательных показаний. Так, один из жителей Славянска поделился, что отправил фотографию своему знакомому из России, чтобы показать, что он в безопасности. Однако СБУ восприняла это как доказательство того, что он отправлял секретную информацию российской разведке.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля суд на Украине вынес новый заочный приговор в отношении живущего в России военного блогера Юрия Подоляки, его приговорили ещё к 15 годам лишения свободы.

Кроме того, 8 декабря украинские власти заочно предъявили обвинение в коллаборационизме спикеру парламента Донецкой Народной Республики, герою ДНР Артёму Жоге. Поводом для обвинений стал тот факт, что Жога занимает должность председателя Народного совета ДНР. Также в СБУ указали на его участие в рядах ополчения ДНР и его руководство подразделением «Спарта» вместо сына Владимира.

Ведомство также напомнило, что герой ДНР уже приговорён заочно к 12 годам тюрьмы за якобы участие в террористической организации и незаконных вооружённых формированиях.