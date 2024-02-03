Санкт-Петербург, 3 февраля, 2024, 17:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге мать выронила из рук пятимесячную дочь, выходя из подъезда. Ребёнок находится в реанимации, сообщает телеканал «78.ru».

Hu Chen/unsplash

По информации телеканала, женщина при выходе из дома на Бухарестской улице споткнулась и уронила ребёнка.

Отмечается, что при падении младенец получил очаговую травма головного мозга. На данный момент ребёнок находится в реанимации в тяжёлом состоянии, уточняется в материале.

Как передавало ИА Регнум, 1 января в Лесосибирске в Красноярском крае двухлетняя девочка уронила на себя тумбу с телевизором и погибла.

По предварительной информации, мать отлучилась на кухню за соком для своей дочери, оставив девочку одну в зале. Вскоре женщина услышала звук падения. Прибежав в комнату, мать обнаружила лежащую под тумбой с телевизором дочь с травмой в области лба.

В конце апреля прошлого года один из посетителей ресторана «Токио Сити» в Санкт-Петербурге уронил ребёнка вниз головой во время танца.

Там в ресторане праздновали семилетие девочки.

Один из посетителей подхватил девочку на руки, но не смог удержать. Девочка упала на пол вниз головой.

Тогда ребёнка экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у пострадавшей открытую черепно-мозговую травму и ушибы. Её состояние оценивалось как тяжелое.