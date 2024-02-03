Москва, 3 февраля, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Киевскому режиму не удастся сместить демилитаризованную зону военного конфликта к Москве, эти планы нереализуемы. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил 3 февраля в беседе с Lenta.ru.

Иван Шилов ИА Регнум

Депутат отнёс подобную идею к очевидным глупостям. Её автора, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова он назвал человеком, который не разбирается в происходящем.

«Такое ощущение, что он проснулся через год и сделал какое-то заявление. Я даже не понимаю, на кого он хотел бы повлиять на Западе, чтобы на него обратили внимание», — сказал Чепа.

Как сообщало ИА Регнум, Данилов ранее заявил, что демилитаризованная зона усилиями ВСУ будет сдвинута в сторону российской границы «по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга». При этом он не пояснил, каким образом киевский режим намерен это сделать.

Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что безопасное пространство на территории Украины должно находиться на достаточном удалении от российских границ. Это нужно, отметил он, чтобы исключить возможность обстрелов мирных городов.