Багдад, 3 февраля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. В Ираке объявили всеобщий траур по погибшим в результате авиаударов США по западу страны, говорится в указе премьер-министра страны Мухаммеда ас-Судани.

Кадр из видео

Траур объявлен 3 февраля во всех государственных учреждениях и ведомствах в память о военнослужащих и мирных жителях, которые стали жертвами американских бомбардировок в районе приграничного города Эль-Каим в провинции Анбар.

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Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 февраля США нанесли удары по 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. Операция последовала за нападением на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США.

Несмотря на утверждения США о том, что удары были согласованы с руководством Ирака, официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади заявил, что подобные сообщения являются фальсификацией. В провинции Анбар на западе Ирака жертвами американских ударов стали 16 человек.