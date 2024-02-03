Багдад, 3 февраля, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Иракские группировки «Исламского сопротивления» с помощью беспилотника нанесли удар по военной базе США «Харраб аль-Джейр» на северо-востоке Сирии, сказано в заявлении группировок, опубликованном 3 февраля в их Telegram-канале.

IMAGO/Andreas Beil/globallookpress

«Оказывая сопротивление американским оккупационным силам в Ираке и регионе, а также в ответ на резню, устроенную сионистским образованием (Израилем. — Прим. ред.) против нашего народа в секторе Газа, бойцы «Исламского сопротивления» (…) атаковали базу оккупантов «Харраб аль-Джейр» в Сирии с помощью беспилотника. «Исламское сопротивление» подтверждает, что продолжает уничтожать опорные пункты врага», — сказано в сообщении.

Ранее представители группировок заявили о нанесении удара с беспилотника по базе США в Иракском Курдистане после ударов американских войск по западу Ирака. Кроме того, ливанский телеканал Al Mayadeen сообщал, что база США на месторождении газа «Конико» на востоке Сирии 3 февраля подверглась ракетному обстрелу. На базе начался пожар.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 3 февраля ВВС США нанесли авиаудары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, использовав не менее 125 высокоточных боеприпасов. Целями США, по заявлениям Вашингтона, стали объекты сил Корпуса стражей Исламской революции. На территории Ирака в результате ударов погибли не менее 16 человек, в Сирии — до 30 человек.

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Правительство Ирака назвало удары актом неприкрытой агрессии, также их осудили в МИД Сирии и МИД Ирана. Парламент Ирака призвал правительство страны ускорить вывод с территории Ирака контингента США и их союзников. В МИД Ирака был вызван временный поверенный в делах США, ему вручили ноту протеста. В Ираке объявлен траур.

Авиаудары США нацелены на разжигание конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Удары демонстрируют агрессивную сущность политики США на Ближнем Востоке, Россия решительно осуждает акт агрессии против суверенных государств и добивается срочного рассмотрения ситуации Советом Безопасности ООН, добавила она.

В конце января 2024 года беспилотник атаковал военную базу США в северо-восточной части Иордании. В Пентагоне подтвердили гибель трёх американских военнослужащих, ранения получили десятки человек. Президент США Джозеф Байден и глава Пентагона Ллойд Остин заявили, что США не потерпят атак на своих военнослужащих и предпримут все необходимые меры для их защиты.

Удары США по территории Ирака и Сирии будут продолжаться, поэтому дальнейшая эскалация ситуации в регионе неизбежна, при этом прямого столкновения с Ираном США будут избегать, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.