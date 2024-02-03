Москва, 3 февраля, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Актёр театра и кино Дмитрий Овчинников ушёл из жизни в возрасте 50 лет. Об этом сообщили 3 февраля в Московском музыкальном театре «Геликон-Опера».

Геликон-опера/ВКонтакте Актер Дмитрий Овчинников

Овчинников скончался утром из-за тяжёлой продолжительной болезни. В театре выразили искренние соболезнования родителям и родным артиста, его друзьям и соратникам по сцене.

«Это огромная утрата для всего театрального мира — Дима был незаурядным артистом, любимцем московской публики, человеком с потрясающим чувством юмора и тонкой душой», — говорится в некрологе.

На сцене «Геликон-Оперы» Овчинников выступал с 2001 года. Он выступал в постановках «Севильский цирюльник», «Борис Годунов», «Леди Макбет Мценского уезда», «Царская невеста» и других.

Овчинников стал известен благодаря ролям в таких сериалах, как «Универ», «Склифосовский», «Молодёжка», «Последний из Магикян», «Ивановы-Ивановы» и других.

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