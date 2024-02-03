Сеул, 3 февраля, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла России в республике Георгия Зиновьева в связи с высказыванием официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой. Об этом сообщило МИД Южной Кореи.

Михаил Терещенко/ТАСС Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова

«Замечание представителя МИД не соответствует стандартам, является грубым, невежественным и предвзятым», — передаёт заявление ведомства Yonhap.

В материале отмечается, что российскому послу был выражен решительный протест.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля на сайте МИД РФ опубликовали заявление Марии Захаровой, в котором она ответила президенту Республики Кореи Юн Сок Ёлю на его обвинение в адрес Северной Кореи.

Захарова назвала его слова о том, что КНДР «единственная в мире страна», законодательно закрепившая возможность нанесения «превентивного ядерного удара», откровенно тенденциозными. Также российский дипломат посчитала это высказывание попыткой затушевать агрессивные планы в отношении КНДР со стороны США, их союзников и самой Южной Кореи.