Вашингтон, 3 февраля, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы США нанесли новый удар по Йемену, уничтожив четыре беспилотника движения хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщает Центральное командование ВС США 3 февраля.

Hani Al-Ansi/dpa/globallookpress

«ВС США обнаружили беспилотники на подконтрольных хуситам территориях и определили, что те представляют непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе. ВС США осуществили удар и уничтожили БПЛА в рамках самообороны», — сообщили американские военные.

Отмечается, что удары были нанесены в 16:40 по мск.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее газета Politico писало, что ВВС США готовятся нанести следующие удары по объектам на территории Йемена в ответ на атаку американской базы в Иордании, в ходе которой погибли трое военнослужащих.

До этого США и Великобритания нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене.

Уточнялось, что под удары попали объекты в йеменской провинции Хаджа. Всего было нанесено четыре удара в районе населённого пункта Аль-Джарр, расположенного в 100 метрах от Красного моря, в округе Абс. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не уточняется.

Перед этим, 23 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в восьми точках Йемена. Как уточнил журналистам высокопоставленный американский военный чиновник, в результате ударов сброшены от 25 до 30 боеприпасов и поражены несколько целей. Министерство обороны Великобритании подтвердило, что четыре британских самолёта поразили многочисленные цели на двух военных объектах в окрестностях аэродрома Сана высокоточными бомбами. Целями ударов ведомство назвало ослабление хуситов.

Кроме того, в ночь на 3 февраля США нанесли удары по 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. Операция последовала за нападением на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США. В провинции Анбар на западе Ирака жертвами американских ударов стали 16 человек.